Sicurezza stradale parte a Bari la campagna ' Vacanze coi fiocchi'

Si √® svolta questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Citt√†, la conferenza¬†di presentazione di 'Vacanze coi fiocchi 2025', la 26esima edizione della campagna nazionale per la sicurezza sulle strade delle vacanze, promossa con la collaborazione della polizia locale di Bari per il decimo anno. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: vacanze - sicurezza - bari - campagna

Sicurezza per i cittadini, ecco il decreto legge: "Così anche ai lidi ci saranno vacanze sicure" - Grande successo di pubblico, venerdì sera, all’incontro organizzato dal Circolo di Fratelli d’Italia di Comacchio al Bar Caffetteria Ragno per parlare di Sicurezza con il senatore Alberto Balboni.

Vacanze, le cose da fare all'arrivo in hotel secondo l'esperta: ¬ęPrima di disfare i bagagli √® bene pensare alla sicurezza¬Ľ - Prima di partire per la vacanze c'√® una sorta di scaletta da seguire. Si seleziona una meta, si organizza il viaggio nei suoi vari step, si prenotano i biglietti necessari per i vari.

Vacanze: le cinque regole d’oro di Bonaldi-Gruppo Eurocar Italia per partire in sicurezza - Con l’arrivo dell’estate aumentano i viaggi su strada e, con essi, anche i rischi:  solo nel mese di luglio 2023  in Italia si sono verificati  oltre 16.

Sicurezza pneumatici, controlli stradali in Provincia di Bari: al via, la campagna "Vacanze Sicure" della Polizia di Stato https://monopolitimes.com/2025/07/09/polizia-stato-bari-controlli-vacanze-sicure-pneumatici-sicurezza-stradale-formale/… via @MonopoliTi Vai su X

La #sicurezzastradale √® al centro della campagna "Vacanze Sicure", promossa da #PoliziadiStato e #Assogomma. Prima di mettersi in viaggio √® fondamentale controllare gli pneumatici che sono uno tra gli elementi pi√Ļ importanti per la sicurezza stradale. Un Vai su Facebook

Torna ‚ÄúVacanze coi fiocchi‚ÄĚ: sicurezza e lentezza al centro della 26¬™ edizione. Le foto; A Bari ‚ÄėVacanze coi fiocchi‚Äô: la Polizia Locale presenta la campagna per la sicurezza stradale con testimonial Renato Ciardo; IL COMUNE COMUNICA - 'Vacanze coi fiocchi': stamattina la presentazione della campagna per la sicurezza stradale con testimonial Renato Ciardo dal tema 'Rallenta, sei in vacanza!'.

«Vacanze coi fiocchi», a Bari presentata la campagna per la sicurezza ... - È stata presentata questa mattina, nelle sala Ianni del comando della Polizia Locale, ‚ÄúVacanze coi fiocchi‚ÄĚ 2023, la ventiquattresima edizione della campagna nazionale per la sicurezza sulle ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Campagna Vacanze Sicure 2025: dati allarmanti sulla manutenzione auto - Problemi ai pneumatici e manutenzione insufficiente minano la sicurezza stradale. Si legge su msn.com