Esportazioni italiane in calo dell’1,9% a maggio A picco le vendite verso la Cina

In attesa della mannaia dei dazi, le cose non vanno molto bene per l’export italiano. Lo scorso maggio, comunica l’Istat, le esportazioni sono scese del 4,3% (- 1,9% in valore, grazie al rafforzamento dell’euro) rispetto all’anno prima e del 2,3% nel confronto con aprile. Giù anche le importazioni, scese dell’1,7% su base annua e del 4,1% mese su mese. Il saldo è positivo per 6,1 miliardi, in lieve calo, nonostante un deficit energetico (acquisto di petrolio, gas, etc di cui l’Italia è quasi priva) ridimensionato di oltre 500 milioni, a 3,4 miliardi di euro. Rispetto ad un anno fa, è sceso soprattutto l’export verso Cina e Turchia, con cali oltre il 22%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Esportazioni italiane in calo dell’1,9% a maggio. A picco le vendite verso la Cina

