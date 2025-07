Montemaggiore Belsito la terza edizione dell' Autoslalom sarà dedicata alla memoria di Antonio Mesi

*L'Autoslalom di Montemaggiore Belsito: un omaggio a Antonio Mesi* La terza edizione dell'Autoslalom di Montemaggiore Belsito sarĂ dedicata alla memoria di Antonio Mesi, il sindaco del paese scomparso improvvisamente lo scorso dicembre. La notizia è stata resa nota da Giuseppe Bonanno, presidente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Elezioni amministrative nel Palermitano, urne aperte a Prizzi e Montemaggiore Belsito - Sono aperti dalle 7 i seggi nei nove Comuni siciliani - attualmente commissariati - chiamati al voto: due sono in provincia di Palermo.

Elezioni amministrative nel Palermitano, Montemaggiore Belsito e Prizzi hanno scelto il loro sindaco - E' Luigi Maria Lucio Vallone il neo sindaco di Prizzi. E' stato eletto con il 66,5% dei voti (1.775).

Tutto pronto per accogliere i piloti da tutta la Sicilia per la terza edizione dell'Autoslalom di Montemaggiore Belsito. Dopo l'ultimo atto amministrativo, il team organizzativo è al lavoro per garantire un evento spettacolare. Un sopralluogo della Città Metropolitan Vai su Facebook

Montemaggiore Belsito: Autoslalom dedicato al sindaco scomparso - Caro sindaco Antonio avremmo voluto gioire insieme a te quest’oggi, infatti la creatura che tanto hai voluto che ritornasse agli antichi splendori, l’ Autoslalom Montemaggiore Belsito, per la ... Si legge su lasicilia.it