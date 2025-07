Chiusa al pubblico per tre giorni la riserva dannunziana | sì al presidio per monitorare l' area dell' incendio

Chiusi sia il reparto 3, quello dove è divampato l’incendio, che il comparto 4 della riserva dannunziana e non accessibili lo resteranno fino al 18 luglio. Questo quanto stabilito dall’ordinanza firmata dal sindaco Carlo Masci a seguito di quanto avvenuto stanotte (mercoledì 16 luglio) nel tratto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Odoardi (Ri-media): "Inciviltà a motore, le auto attraversano la zona protetta nella riserva dannunziana" [FOTO] - Inciviltà a motore nella riserva dannunziana di Pescara con le automobili che attraversano la zona protetta.

Radici in Comune: "La riserva dannunziana trasformata in un parcheggio" [FOTO] - «Non servono più parole per descrivere lo scempio che si consuma quotidianamente alla riserva naturale regionale dannunziana.

A fuoco nella notte la riserva dannunziana: fiamme domate e strade chiuse [FOTO-VIDEO] - Un nuovo incendio è divampato nella riserva dannunziana. È successo stanotte intorno alle 3 con le fiamme che si sono levate nella zona della pineta che affaccia su via della Pineta, a pochi passi dall'Aurum.

Pescara, incendio nella pineta Dannunziana: l'intervento dei vigili del fuoco - (LaPresse) Incendio nella notte tra martedì e mercoledì a Pescara nella pineta Dannunziana. Si legge su msn.com

Pescara, incubo di fuoco nella notte sulla Riserva Dannunziana - Rogo nella pineta dannunziana: incubo del 2021 rivissuto dal sindaco. Secondo abruzzo.cityrumors.it