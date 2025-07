Questa mattina, cinque operatori dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, supportati da due mezzi (un’unitĂ forestale e un modulo AIB), sono intervenuti in localitĂ Tuori, nel comune di Civitella in Valdichiana, per completare le operazioni di bonifica seguite allo spegnimento di un incendio boschivo. Le maestranze hanno realizzato una fascia di sicurezza per isolare l’area percorsa dalle fiamme dalla vegetazione ancora intatta, un’operazione cruciale per prevenire nuovi focolai. L’intervento rientra tra le numerose attivitĂ del Servizio Antincendio Boschivo (AIB) dell’Unione, che dal 2012 gestisce in delega regionale la tutela del patrimonio forestale casentinese. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Incendio a Civitella in Valdichiana: la squadra AIB del Casentino interviene con bonifica e fascia di sicurezza