Ubriaca al bar clienti minacciati e arredi distrutti | al loro arrivo aggredisce i Carabinieri e viene arrestata

Serata piuttosto 'movimentata' in un bar di Savignano, i Carabinieri sono stati costretti a placare i bollenti spirtiti di una donna di 39 anni che in preda ai fumi dell'alcol stava seminando il panico nel pubblico esercizio tra minacce e danneggiamenti. Nella serata del 14 luglio i carabinieri. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

