La rete di Trieste Mattia | Una speranza per i diritti dell' infanzia e dell' adolescenza

"La piattaforma programmatica della Rete di Trieste rappresenta una straordinaria occasione di rinnovamento per la politica locale e nazionale, perchĂŠ riconosce come centrali alcuni principi fondamentali della Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e dell’Agenda 2030 per lo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

A Camini con la Rete di Trieste per celebrare "l’Europa dei popoli" - Per un’Europa unita nelle differenze, solidale, partecipata, aperta e inclusiva. È il messaggio che dal borgo di Camini, in provincia di Reggio Calabria, la Rete di Trieste - il network di amministratori locali di ispirazione cristiana - lancerà nel corso di una giornata simbolica.

La rete di Trieste, Emanuele Mattia “una speranza concreta per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”; Katya Gentile “l’istituzione dell’AOU di Cosenza è un azzardo incostituzionale”; Sospesa la sezione slovena della scuola materna al Dijaški Dom.

Rete di Trieste, Mattia: “speranza per diritti infanzia e adolescenza” - Il plauso del garante per l'infanzia e l'adolescenza, Emanuele Mattia, verso la piattaforma programmatica dalla Rete di Trieste ... Scrive strettoweb.com

Cattolici e politica: nasce la “Rete di Trieste nella provincia di Modena”, domani presentazione nel Palazzo vescovile di Carpi - Sarà presentata giovedì 17 luglio alle 10, presso il Palazzo vescovile di Carpi, “La Rete di Trieste nella provincia di Modena”, nuova articolazione territoriale di un network trasversale che raccogli ... Come scrive agensir.it