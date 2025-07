Comunità di Scala a lutto | non ce l' ha fatta Suor Concetta

È morta nel giorno del suo 86esimo compleanno Suor Concetta Mennitto, figura storica del monastero delle Redentoriste di Scala. La religiosa si è spenta questa mattina all’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove era ricoverata da domenica dopo una grave emorragia cerebrale causata da una caduta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: scala - suor - concetta - comunità

Lutto nel salernitano: non ce l'ha fatta Suor Concetta; Suor Concetta non ce l’ha fatta: Scala dice addio alla sua “madre buona”; Scala in apprensione per Suor Concetta: condizioni critiche. Il messaggio del sindaco Ivana Bottone.