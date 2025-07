Assalto agli orologi di lusso in centro a Milano | altre due rapine di Richard Mille e Patek Philippe per 380mila euro

Milano – Rapinatori di orologi di lusso ancora in azione. Martedì poco prima delle 18 in viale Bligny è stato preso di mira un uomo turco di 53 anni: ad attirare i malviventi è stato il suo Richard Mille da 300mila euro. Mentre l’uomo stava per rientrare in hotel dopo lo shopping, un giovane nordafricano (così è stato descritto) gli si è avvicinato e gli ha strappato dal polso il prezioso cronografo. Poi è scappato insieme a due complici. Il cinquantatreenne, che ha poi spiegato alla polizia subito intervenuta di essere a Milano per lavoro, era in compagnia della figlia di 16 anni. Ad assistere alla scena anche una passante che ha fornito la propria testimonianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Assalto agli orologi di lusso in centro a Milano: altre due rapine di Richard Mille e Patek Philippe per 380mila euro

In questa notizia si parla di: orologi - lusso - milano - richard

Colpo in abitazione, rubati una penna in oro e quattro orologi di lusso: danno da 50mila euro - Un ingegnte furto è stato perpetrato ai danni di un residente di via Podgora a Udine, nella notte tra il giovedì 24 e venerdì 25 aprile 2025.

Colpo in abitazione, rubati una penna in oro e quattro orologi di lusso: danno da 50mila euro - Colpo in un’abitazione di via Podgora a Udine Est, dove nella notte tra il 24 e il 25 aprile 2025, ignoti si sono introdotti forzando la porta d’ingresso.

Colpo in abitazione, rubati una penna in oro e quattro orologi di lusso: danno da 50mila euro - Colpo in un’abitazione di via Podgora a Udine Est, dove nella notte tra il 24 e il 25 aprile 2025, ignoti si sono introdotti forzando la porta d’ingresso.

Strappato dal polso in pieno centro a Capri, in mezzo ai negozi di lusso: un Richard Mille da 200mila euro sparisce nel nulla ? Vai su Facebook

Assalto agli orologi di lusso in centro a Milano: altre due rapine di Richard Mille e Patek Philippe per 380mila euro; Un Richard Mille da 300mila euro strappato dal polso in strada: derubato davanti alla figlia mentre torna in albergo; Milano, furti di orologi di lusso in centro: due fermi.

Assalto agli orologi di lusso in centro a Milano: altre due rapine di Richard Mille e Patek Philippe per 380mila euro - Cresce la paura in centro: bande specializzate agiscono con rapidità e (talvolta) violenza ... Segnala ilgiorno.it

Rapina in viale Bligny a Milano, turista turco derubato dell'orologio di lusso davanti all'hotel: valore 300 mila euro - Un giovane di origine nordafricana, poi fuggito a piedi con due complici, gli ha strappato un Richard Mille. milano.corriere.it scrive