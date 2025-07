Milano bufera sull’urbanistica | chiesti arresti per corruzione e falso | chiesto l’arresto dell’assesore Tancredi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Coinvolti assessori, imprenditori e architetti di fama. La Procura di Milano ha richiesto sei misure cautelari nell’ambito di un nuovo filone dell’inchiesta sulla gestione urbanistica della città , che vede coinvolti nomi di primo piano tra amministratori pubblici e imprenditori. Tra questi spicca Giancarlo Tancredi, assessore comunale alla Rigenerazione urbana, per il quale i magistrati hanno chiesto gli arresti domiciliari. Accuse di corruzione e falso: Tancredi nel mirino. Secondo quanto emerso, le accuse a vario titolo riguardano ipotesi di corruzione e falsificazione di atti pubblici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Milano, bufera sull’urbanistica: chiesti arresti per corruzione e falso: chiesto l’arresto dell’assesore Tancredi

