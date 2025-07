Andrea Di Marco show al Porto Antico

Giovedì 17 luglio alle 21 per la rassegna "Ridere d’Agosto ma anche prima" del Teatro Garage, al Porto Antico arriva "Spettacolo bellissimo" di Andrea Di Marco. Dalle 21,30 l’attore-autore promette un’esperienza improntata sulla genovesitĂ con un nuovo show che è una miscela di musica. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: andrea - marco - show - porto

“Cinque giovani morti in sei giorni”. Giacomo aveva 20 anni, Marco ne aveva appena compiuti 34: addio anche a Davide, Andrea e Vedad. - Cinque giovani vite spazzate via in meno di una settimana. Le strade della Marca trevigiana sono diventate teatro di una vera e propria strage, consumatasi in sei giorni con una drammatica sequenza di incidenti mortali.

Andrea Camilleri continua a vivere nella memoria di chi lo ha conosciuto da vicino: la nipote Arianna Mortelliti, lo sceneggiatore Francesco Bruni e l'ex allievo Marco Presta, che insieme ad altri suoi ex allievi lo ricordano in un serata evento al Teatro Argentina di Roma - U n nonno aperto e fuori dagli schemi, un autorevole insegnante d’arte drammatica, un collega affettuoso e riconoscente.

Garlasco, Alberto Stasi e Marco Poggi interrogati martedì insieme ad Andrea Sempio: la Procura stringe il cerchio - Nell'ambito delle nuove indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, oltre ad Andrea Sempio martedì saranno interrogati anche Alberto Stasi e, come testimone, Marco Poggi,.

? Conto alla rovescia iniziato: l’Air Show del Fermano 2025 sta per decollare! ? Domenica 22 giugno | Dalle ore 15:00 Porto San Giorgio – Fermo Pomeriggio tutto da vivere con acrobazie aeree mozzafiato Porta famiglia, amici e passione per il vo Vai su Facebook

Andrea Di Marco show al Porto Antico; Andrea Di Marco e il suo “Spettacolo Bellissimo” al Porto Antico, tra mugugno ligure, musica e risate; Dal 15 al 20 luglio a Porto Antico EstateSpettacolo un’esplosione di eventi.

Andrea Di Marco e il suo “Spettacolo Bellissimo” al Porto Antico, tra mugugno ligure, musica e risate - Dopo aver portato la Liguria sui plachi di Zelig, Colorado e Comedy Central, il comico genovese torna in scena a Estate Spettacolo, portando la sua ironia e ... Riporta ilsecoloxix.it

Andrea di Marco con Spettacolo Bellissimo per Ridere d'agosto - Porto Antico EstateSpettacolo - 30, in Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova il comico Andrea Di Marco porta in scena il suo nuovo Spettacolo bellissimo, nell’ambito della 35ª edizione ... Come scrive mentelocale.it