Addio definitivo a Chiara Ferragni, la nuova "lei" di Fedez sembra essere Giulia Honegger, stilista milanese. Le foto insieme tra Versilia e Milano non lasciano molti dubbi. Nuovo flirt per il personaggio più chiacchierato di Milano? A giudicare dalle immagini, sembrerebbe proprio di sì. Fedez ha infatti pubblicato su Instagram lo scatto di una ragazza a volto coperto da un cappello, ma a smascherarla ci ha pensato il settimanale Chi: si tratta di Giulia Honegger, stilista milanese e (a quanto pare) nuova presenza fissa nella vita del rapper ex Ferragnez. Fedez e Giulia Honegger: coppia in formazione Accantonato il mistero e le ultime vicissitudini personali di Federico Lucia aka Fedez, l'estate parte con un gossip succulento: lui e Giulia Honegger sono stati paparazzati insieme a Marina di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Fedez pizzicato con Giulia Honegger: chi è la nuova fiamma del rapper, con lui in vacanza in Versilia?