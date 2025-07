Chi è il re del mattone di Milano Manfredi Catella

È considerato il "re del mattone di Milano" e ha rivoluzionato lo skyline di Milano con il suo progetto di riqualificazione di Porta Nuova. Così il costruttore Manfredi Catella ha portato a compimento uno dei maggiori interventi di rigenerazione urbana in Europa. Nato a Livorno nel 1968 da una famiglia di imprenditori immobiliari, si è laureato in Economia e Commercio all'Università Cattolica di Milano. Catella è socio fondatore e ceo di Coima Res, azionista di maggioranza e ceo di Coima Sgr e presidente di Coima Srl, una società immobiliare fondata nel 1974, controllata dalla famiglia Catella. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Chi è il "re del mattone di Milano" Manfredi Catella

