Il silenzio istituzionale sulle sanzioni a Francesca Albanese è una macchia sulla bandiera italiana

di Riccardo Bellardini Il mutismo di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni di fronte alle sanzioni statunitensi nei confronti di Francesca Albanese rappresenta uno scandalo storico, la cui portata va sottolineata con chiarezza. Questa per me è una vistosa macchia sulla bandiera italiana che difficilmente verrĂ via. La fine di ogni valore legato all’appartenenza nazionale, in nome delle logiche di asservimento delineate dal potere. La relatrice speciale Onu per i territori palestinesi occupati vede il suo gran lavoro denigrato, offuscato, censurato quotidianamente, e la punizione americana rappresenta il suggello perfetto a questa campagna che, se le logiche del mainstream adoperassero canoni da binario unico, verrebbe definita indubbiamente putiniana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il silenzio istituzionale sulle sanzioni a Francesca Albanese è una macchia sulla bandiera italiana

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu” - Era da tempo nel mirino della Casa Bianca che ora oltre alla mira, Washington ha preso provvedimenti.

Rubio: “Sanzioni contro Francesca Albanese, vergognosa campagna contro Usa e Israele” - (Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato sanzioni degli Stati Uniti contro Francesca Albanese, l'italiana relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi, "per i suoi sforzi illegittimi e vergognosi di sollecitare un'azione della Corte penale internazionale contro funzionari, aziende e dirigenti statunitensi e israeliani".

Rubio, sanzioni Usa contro relatrice Onu Francesca Albanese - Gli Stati Uniti imporranno sanzioni a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi a Ginevra.

Il sindaco di Bari Vito Leccese ha annunciato l’intenzione di conferire le chiavi della città a Francesca Albanese, relatrice delle Nazioni unite per i territori palestinesi occupati. Lo ha deciso dopo le sanzioni ignobili degli Stati Uniti nei suoi confronti. Un atto sim Vai su Facebook

Francesca Albanese (Onu): “Le sanzioni Usa per Gaza violano la mia immunità” - La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati lo ha detto da Bogotà, dove si è recata per partecipare ad un vertice internazionale per trovare soluzioni al conflitto di ... tg24.sky.it scrive

La relatrice delle Nazioni Uniti Albanese: 'Le sanzioni Usa per Gaza violano mia immunità' - La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati Francesca Albanese ha dichiarato che le sanzioni impostele da Washington a seguito delle sue critiche alla posizione della ... Lo riporta ansa.it