Salerno Classica IncontriAMO la Musica | Tutti i Colori della Musica

Presenta. Classico e popolare: da Mozart ai giorni nostri Clarinetti: Raffaele e Nicola Bertolini Quartetto Salerno Classica Venerdì 18 luglio Museo Diocesano di Salerno – Ore 20:30 Biglietto: PostoRiservato – €12 + diritti Info: +39 392 8435584 – [email protected] Elogio del clarinetto con Raffaele e Nicola Bertolini. Secondo appuntamento della stagione estiva Salerno Classica, in programma venerdì 18 luglio alle ore 20:30 nell’atrio del Museo Diocesano. Protagonisti i due solisti al clarinetto, Raffaele e Nicola Bertolini, accompagnati dal Quartetto Salerno Classica. In scaletta: due quintetti di Mozart e Weber, brani di musica klezmer firmati da Bela Kovacs e Giora Feidman, e la Fantasia per clarinetto basso di Michele Mangani. 🔗 Leggi su Zon.it

