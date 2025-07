Nuoto di fondo Ginevra Taddeucci si conferma tra le grandi ed è argento ai Mondiali nella 10 km!

Calato finalmente il sipario su quella che è stata la 10 km femminile della discordia in questi Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore. Nelle acque molto calde dell’isola di Sentosa, questa prova ha subìto continui mutamenti di programmazione per via del livello di balneabilità non adeguato alla manifestazione. Tra attese e test, si è arrivati a disputare il tutto dalle 16.00 locali (10.0o italiane). La parola chiave di quanto visto è stata conferma. Sì, perché considerata l’assenza della campionessa olimpica, Sharon van Rouwendaal, la seconda e la terza ai Giochi di Parigi, nelle acque da tregenda della Senna, hanno occupato i primi due gradini del podio in questa circostanza. 🔗 Leggi su Oasport.it

