San Siro Inter la Tar della Lombardia ha emesso il proprio verdetto | quale sarà il futuro dello stadio

La decisione del TAR della Lombardia sul futuro di San Siro rappresenta un passaggio chiave nel complesso scenario che coinvolge Inter, Milan e il Comune di Milano. Il tribunale ha infatti respinto la richiesta di sospensiva presentata da comitati e associazioni contrari alla trasformazione del "Meazza", mantenendo quindi valido il vincolo storico-culturale imposto dalla Soprintendenza sul secondo anello dello stadio. Questa sentenza, riportata da SkySport, non annulla il vincolo, ma allo stesso tempo non blocca i progetti delle due società milanesi.

San Siro, scaduto il bando: nessuna proposta alternativa. Ecco il piano di Inter e Milan - Non sono arrivate offerte alternative a quella presentata da Inter e Milan. Ora il Comune di Milano potrà iniziare la trattativa privata con i due club

FOTO – Inter-Roma, spogliatoio pronto: la maglia a San Siro - Inter-Roma tra poco in campo per la partita della trentaquattresima giornata di Serie A. Svelata la maglia per il match di San Siro.

Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna – VIDEO - di Redazione Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna la finale. Le immagini del gol.

Dossier San Siro a Collarini. Polemiche da Lega e Fi; Arrestati i capi ultras di Inter e Milan. Così la 'ndrangheta è entrata a San Siro; Ultras: spuntano anche i Daspo per chi ha commesso reati gravi “extra stadio”.

San Siro, il Tar respinge il ricorso dei comitati per il vincolo sul secondo anello: può essere ceduto a Inter e Milan entro fine luglio - Il Tar della Lombardia non ha accolto il ricorso dei comitati che cercano di tutelare il Meazza tramite l'applicazione del vincolo storico sul ... Lo riporta eurosport.it

CF – TAR respinge il ricorso sul vincolo di San Siro: Inter e Milan sorridono - I giudici del TAR hanno respinto il ricorso cautelare sulla data in cui dovrebbe scattare il vincolo sul secondo anello del Meazza ... Riporta fcinter1908.it