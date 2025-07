Sala Consilina cittadini contro l’antenna 5G | Viola salute e paesaggio

A Sala Consilina monta la protesta in localitĂ Sant’Antonio contro l’antenna 5G installata in via della Sorgente, a ridosso di abitazioni e attivitĂ commerciali. A guidare la mobilitazione è il comitato “No all’elettrosmog – Sala respira, uniti si può”, che insieme a decine di residenti chiede la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Sala Consilina, cittadini e Comitato contro l’antenna 5G: “Il diritto alla salute viene ignorato” - Si tratta di un palo di 30 metri, con ulteriori 4 metri di pennone alla sommità, posizionato a ridosso di abitazioni private e attività commerciali, con un impatto visivo e ambientale significativo ... Secondo infocilento.it

Sala Consilina, antenna 5G pericolosa per la paziente oncologica: c ... - «L’antenna 5g non può essere installata per la presenza di una paziente oncologica e cardiopatica, occorre intervenire», è la presa di posizione di due avvocati che... Come scrive ilmattino.it