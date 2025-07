Milazzo e Barcellona al centro di un traffico internazionale di droga chiesti oltre 200 anni di carcere

Oltre 200 anni di carcere. Queste le richieste formulate ieri dal pubblico ministero Roberto Conte ha concluso il suo intervento al processo scaturito dall'operazione "Spice Express" sul traffico internazionale di droga che vedeva in prima fila Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e le zone. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: milazzo - barcellona - traffico - internazionale

Barcellona-Milazzo, l’Asp si attiva per migliorare alcuni servizi al Cutroni Zodda e al Fogliani - Il dirigente medico dell’ospedale Cutroni Zodda ha comunicato ufficialmente la riattivazione della degenza ordinaria dell’Unità operativa complessa di Pneumologia che, dal periodo della pandemia, è stata distaccata e assegnata al Presidio ospedaliero di Barcellona dove da mesi è rimasta chiusa per carenza di medici specializzati.

Milazzo e Barcellona al centro di un traffico internazionale di droga, chiesti oltre 200 anni di carcere https://ift.tt/NZ2S8p4 https://ift.tt/NHpw7qe Vai su X

Milazzo, trovato cadavere di un uomo dentro a un sacco: strada chiusa, indaga la polizia; Droga tra Barcellona e Catania: il pm chiede condanne pesanti; A20, scontro tra un camion e un furgone tra Milazzo e Barcellona. Due feriti.

Dieci condanne e un'assoluzione per il traffico di droga tra Barcellona ... - Al vaglio dei giudici della corte d’appello di Messina il troncone dei giudizi abbreviati che si è occupato del traffico di droga tra Messina, Barcellona e Milazzo che ha avuto origine nel 2018 ... Lo riporta msn.com

Barcellona cambia per favorire bici e pedoni - Internazionale - Inoltre, come molte aree urbane moderne, la città non rispetta i parametri di qualità dell’aria stabiliti ... Da internazionale.it