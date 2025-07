Inchiesta urbanistica a Milano | richiesta di arresto per l’assessore Tancredi e l’immobiliarista Catella

Un vero e proprio terremoto giudiziario si abbatte su Milano e il mondo dell’urbanistica. La Procura di Milano ha chiesto sei arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, in uno dei filoni dell’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica. I pm hanno proposto per Tancredi e un imprenditore i domiciliari, mentre per un ex presidente e un membro della commissione paesaggio e altri due costruttori, il carcere. Le accuse a vario titolo sono corruzione e falso. Oggi, oltre a perquisizioni e acquisizioni, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf sta notificando agli indagati, tra cui l’imprenditore Manfredi Catella, la convocazione per gli interrogatori preventivi dal gip. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Inchiesta urbanistica a Milano: richiesta di arresto per l’assessore Tancredi e l’immobiliarista Catella

In questa notizia si parla di: urbanistica - milano - tancredi - inchiesta

Urbanistica, svolta a Milano con le nuove linee di indirizzo: piani attuativi sopra i 25 metri di altezza - Dopo le dimissioni dei membri della Commissione paesaggio del Comune di Milano e l'introduzione di un nuovo regolamento per il bando di assunzione, Palazzo Marino rivoluziona l'urbanistica.

“Milano apripista del peggio. È una ‘mani pulite’ dell’urbanistica”: Barbacetto porta Contro Milano al Salone del libro di Torino - “Milano è stata apripista del peggio sull’urbanistica, è un metodo che si sta facendo in tante altre città ”.

Crozza diventa il sindaco Sala e affronta così la “questione” della gestione urbanistica di Milano – Video - Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nelle vesti di Beppe Sala che affronta “intrepidamente” la questione della gestione urbanistica del Comune di Milano.

La Procura di Milano ha chiesto sei arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana, nell'inchiesta sulla gestione dell'urbanistica. Proposti i domiciliari per Tancredi e per l'imprenditore Manfredi Catella. #ANSA Vai su X

Inchiesta urbanistica a Milano, chiesto l'arresto dell'assessore Tancredi e dell'imprenditore Catella. Perquisizioni in Comune; Caso urbanistica Milano, chiesto arresto per Tancredi e Catella; Urbanistica Milano: chiesti arresti domiciliari per Giancarlo Tancredi e Manfredi Catella, il carcere per altri 4.

Inchiesta urbanistica a Milano: richiesta di arresto per l’assessore Tancredi e l’immobiliarista Catella - La Procura di Milano ha chiesto sei arresti, tra cui quello di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazion ... Da tpi.it

Milano, inchiesta urbanistica: chiesto l'arresto dell'assessore Tancredi e dell'imprenditore Catella. Perquisizioni in Comune - Nella nuova indagine della Procura di Milano sulla gestione urbanistica della città, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf sta effettuando anche acquisizioni di documenti, ... Scrive msn.com