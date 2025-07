Evade dai domiciliari e tenta di salire su un treno per il Nord | fermato a Villa San Giovanni

Un cittadino di nazionalit√† tunisina, evaso dagli arresti domiciliari a Messina e in attesa del rito direttissimo per il reato di furto aggravato, √® stato rintracciato in mezzo ai binari della Stazione di Villa San Giovanni dagli agenti della polizia di Stato della sezione di polizia ferroviaria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

