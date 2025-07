Giffoni Film Festival GIFFONI55 | Qui si diventa umani

La 55ÂŞ edizione del festival si apre con ospiti d’eccezione: Bebe Vio, Nek, Giovanna Botteri e l’anteprima del film “Unicorni”. Taglio del nastro con il Governatore Vincenzo De Luca, presenti anche Paolo Ascierto e Aurelio De Laurentiis. Gubitosi: “Riscoprite il senso dell’amicizia e il valore dello stare insieme”. #Giffoni55, il Festival “Becoming Human” prende il via. 5000 giurati da 30 paesi animeranno la Multimedia Valley fino al 26 luglio, con oltre 200 ospiti dal mondo del cinema, sport, istituzioni, cultura e musica. Il tema Becoming Human invita a riscoprire l’umanitĂ , piĂą che a raccontarla. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Giffoni Film Festival, GIFFONI55: Qui si diventa umani

