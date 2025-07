Bimbo ritrovato a Ventimiglia per gli investigatori non ci sono misteri | Quadro chiaro è rimasto tra i rovi

Secondo chi indaga, non ci sarebbero misteri intorno alla scomparsa e al ritrovamento del bambino che si era allontanato da un campeggio di Ventimiglia. Sarebbe rimasto per ore nascosto tra i rovi. L'avvocato del testimone indagato: "Ha sofferto molto perché non veniva creduto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ventimiglia - misteri - rimasto - rovi

Bimbo ritrovato a Ventimiglia, per gli investigatori non ci sono misteri: “Quadro chiaro, è rimasto tra i rovi”; Le indagini sul bimbo ritrovato a Ventimiglia, gli investigatori: “Quadro ormai chiaro, è rimasto nascosto tr….

Bimbo ritrovato a Ventimiglia, per gli investigatori non ci sono misteri: “Quadro chiaro, è rimasto tra i rovi” - Secondo chi indaga, non ci sarebbero misteri intorno alla scomparsa e al ritrovamento del bambino che si era allontanato da un campeggio di Ventimiglia ... Scrive fanpage.it

Le indagini sul bimbo ritrovato a Ventimiglia, gli investigatori: “Quadro ormai chiaro, è rimasto nascosto tra i rovi” - L’avvocato del testimone indagato: “Aspettiamo chiusura delle indagini e valuteremo”. Secondo ilsecoloxix.it