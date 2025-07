Azione Catania al Summer Lab 2025 | Un’esperienza formativa che rafforza il nostro impegno locale

Catania protagonista al Summer Lab 2025, il laboratorio intensivo di formazione e innovazione promosso dall’associazione Dipende da Noi, che si è svolto nella suggestiva cornice di Villa Leonesio, sul Lago di Garda. La delegazione di Azione Catania ha preso parte con entusiasmo all’iniziativa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: catania - azione - summer - esperienza

Volontari di Plastic Free in azione a Catania, Belpasso e Santa Maria di Licodia nel weekend - "Buttare via la plastica in mare è criminale, questo uccide la terra. Dobbiamo tutelare la biodiversità , dobbiamo prenderci cura del Creato".

Pietre di cocaina nascoste nel giardino di casa, arrestato 59enne a Catania: cani poliziotto in azione - Un pregiudicato catanese è stato arrestato per spaccio di droga grazie ai cani poliziotto. La cocaina nascosta avrebbe fruttato 200 dosi.

Anche Azione Catania al Summer Lab: tre giorni di formazione intensiva in Lombardia - Azione Catania sarà presente al Summer Lab 2025, l’evento intensivo di formazione e networking organizzato dall’associazione Dipende da Noi, in programma da venerdì 27 a domenica 29 giugno 2025 presso Villa Leonesio, sul Lago di Garda.

CONTROLLO STRADALE A CATANIA: DENUNCE E SEQUESTRI CONTRO LAVAVETRI E PARCHEGGIATORI ABUSIVI Un'intensa operazione di prevenzione e contrasto ai fenomeni del lavaggio molesto dei vetri e dei parcheggiatori abusivi è stata condotta Vai su Facebook

Azione Catania al Summer Lab 2025: Un’esperienza formativa che rafforza il nostro impegno locale; Azione Catania partecipa al Summer Lab 2025 – formazione e innovazione in riva al Garda; Azione Catania partecipa al Summer Lab 2025 – formazione e innovazione in riva al Garda.

Azione Catania al Summer Lab 2025: “Un’esperienza formativa che rafforza il nostro impegno locale” - Catania protagonista al Summer Lab 2025, il laboratorio intensivo di formazione e innovazione promosso dall’associazione Dipende da Noi, che si è svolto nella suggestiva cornice di Villa Leonesio, sul ... Segnala blogsicilia.it

Catania summer fest, oltre 200 iniziative in tutta la città - MSN - "Un programma di altissima qualità, pensato per coinvolgere ogni fascia di età e capace di spaziare dai grandi concerti alla cultura, dall'arte al teatro, dalla prosa ... Si legge su msn.com