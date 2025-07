Donna accoltellata nel negozio arriva la sentenza | titolare condannato per tentato omicidio

Era stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio l'uomo che nella notte del 28 febbraio 2024 accoltellò una donna all'interno di un minimarket di piazza Baracca. Ora per il titolare del negozio, un 44enne del Bangladesh, è arrivata la decisione del Tribunale di Ravenna, che lo ha condannato a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Accoltellò una cliente del minimarket, condannato bengalese; Un uomo a processo per la rapina a un negozio di alimentari; Abusi su una dipendente, noto imprenditore condannato da 2 anni e quattro mesi.

Accoltellò una cliente del minimarket, condannato bengalese - Il titolare aveva colpito con 17 fendenti la donna che finì in prognosi riservata. Si legge su rainews.it

Accoltellò donna in negozio. Condannato a 4 anni e mezzo. Escluse le sevizie, 15mila euro alla vittima - L’imputato si è difeso dicendo di avere strappato dalle mani quell’arma bianca alla signora che da temp ... msn.com scrive