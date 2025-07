Ad 86 anni prepara ancora il limoncello alla vecchia maniera | la ricetta di un ristorante della costiera Sorrentina

Nonna Giuseppina prepara il limoncello utilizzando limoni e foglie del suo giardino e ogni giorno lo serve all'Antico Francischiello di Massa Lubrense. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it ¬© Gamberorosso.it - Ad 86 anni prepara ancora il limoncello alla vecchia maniera: la ricetta di un ristorante della costiera Sorrentina

¬ęBottiglie di limoncello per tutti¬Ľ: il regalo del prof assenteista a colleghi e preside; Limonzero, versatile e leggero, il primo limoncello analcolico; Fogliol√¨. A Procida il liquore alle foglie di limone.

Attenti ai limoni africani, con la buccia non si può fare il limoncello: allarme di Coldiretti Campania - I limoni africani, in vendita sugli scaffali di molti supermercati, hanno la buccia non edibile, quindi inadatta alla produzione del limoncello, tipica ... Si legge su fanpage.it