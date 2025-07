Che fine Gerrard | è nonno a 45 anni e il consuocero è un famoso mafioso irlandese

Steven Gerrard è diventato nonno a 45 anni. La figlia ventunenne Lilly-Ella ha dato alla luce una bambina. Il fatto è che l’ex stella del Liverpool ora è direttamente imparentato con un gangster. Il padre di sua nipote è infatti Lee Byrne, figlio del famoso criminale di Dublino Liam Christofer Byrne, leader del clan Kinahan, arrestato in Spagna nel 2023 e condannato a cinque anni di carcere per possesso di armi. In Irlanda lo chiamano “il Padrino”. Byrne Jr però non è mai stato coinvolto in alcuna attività criminale, a quanto pare. Lilly-Ella è la più grande dei quattro figli di Gerrard: Lexie, 18 anni, Lourdes, 13 anni, e Leo, di 8 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

