Tara Moore squalificata di nuovo per doping | il TAS ribalta l'assoluzione della tennista

Tara Moore aveva scontato 19 mesi di squalifica, ma la sua tesi difensiva sulla carne contaminata che aveva mangiato era stata accolta. Ora però, dopo le contro analisi, e a un anno esatto dal ritorno in campo, la tennista britannica è stata nuovamente squalificata dall'ITIA. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tara - moore - squalificata - tennista

