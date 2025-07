UFFICIALE – San Siro il TAR respinge il ricorso sul vincolo | via libera alla vendita a Inter e Milan!

Il TAR della Lombardia ha respinto ufficialmente il ricorso presentato contro il vincolo sullo stadio di San Siro, aprendo così la strada alla cessione dell’impianto alle due società calcistiche milanesi, Inter e Milan. Di seguito la notizia riportata da Calcio e Finanza. BUONA NOTIZIA PER I CLUB – La decisione arriva dopo settimane di attesa e si configura come un passaggio chiave nel complesso dossier legato al futuro dello storico stadio Giuseppe Meazza. Il ricorso puntava a dimostrare che il vincolo di tutela – stabilito dalla Soprintendenza sui livelli storici dell’impianto, in particolare il secondo anello – fosse già scattato, sostenendo che i 70 anni necessari per l’effettiva applicazione fossero già maturati. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – San Siro, il TAR respinge il ricorso sul vincolo: via libera alla vendita a Inter e Milan!

Sala tira dritto sulla cessione di San Siro, ma dai comitati arriva il ricorso al Tar - Mentre il sindaco Beppe Sala tira dritto sulla vendita dello stadio Meazza a Inter e Milan, forte – a sua detta – di pareri legali e statali, e anche alla luce del bando per manifestazioni di interesse chiuso senza risposte qualche giorno fa, il comitato ‘SiMeazza’ ha ufficializzato ieri il suo ricorso al Tar della Lombardia, sottoscritto da 26 cittadini.

San Siro, Inter e Milan pagano le bonifiche ma non basta: ricorso al Tar e burocrazia - L’Italia lotta per ottenere successi in campo, come sta ben dimostrando l’Inter di Simone Inzaghi, finalista della Champions League 2024-25.

Nuovo ricorso al TAR su San Siro: "Il vincolo è già vigente". Inter e Milan, cosa può succedere - Arriva un altro scossone sul fronte San Siro per Inter e Milan: il comitato `Sì Meazza` di Luigi Corbani, i promotori del referendum e una rete.

Stadio San Siro, Tar respinge ricorso su vincolo: sì a vendita a Milan e Inter - Il Tar ha respinto il ricorso sul vincolo sullo stadio di San Siro: no quindi alla richiesta dei ricorrenti che sostenevano che i 70 anni fossero già trascorsi, rimane il 10 novembre come termine. Da sport.sky.it

San Siro, il Tar respinge il ricorso dei comitati per il vincolo sul secondo anello: può essere ceduto a Inter e Milan entro fine luglio - Il Tar della Lombardia non ha accolto il ricorso dei comitati che cercano di tutelare il Meazza tramite l'applicazione del vincolo storico sul ... eurosport.it scrive