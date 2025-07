Due giorni in barella dopo un ictus poi la morte Il figlio | Mia madre meritava rispetto e cura

Antonella Mettini, 77 anni, è morta dopo un ricovero ospedaliero ad Avezzano. Era stata colpita da un lieve ictus, ma secondo il figlio una sepsi non curata le sarebbe stata fatale. L'uomo denuncia il caso: aperta un'inchiesta per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Due giorni in barella dopo un ictus, poi la morte. Il figlio: Mia madre meritava rispetto e cura; Lasciata 48 ore sulla barella del pronto soccorso, Antonella muore dopo 15 giorni. Il figlio: Stroncata da un'infezione non curata; Ospedali, malati in barella nei corridoi: pronto soccorsi ancora nel caos: «Mio padre 88enne abbandonato».

Lasciata 48 ore sulla barella del pronto soccorso, Antonella muore dopo 15 giorni. Il figlio: "Stroncata da un'infezione non curata" - Il figlio, il giornalista Francesco Capozza, ha presentato denuncia e c'è un'indagine per omicidio colposo in ambito sanitario ... Riporta today.it

Ricoverata per ischemia, resta sulla barella del pronto soccorso per 48 ore. Muore 15 giorni dopo - Il professionista ha presentato denuncia e la procura di Avezzano ha aperto un fascicolo con l'accusa ... Scrive msn.com