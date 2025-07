Lavoro Inps | +1,7 milioni di dipendenti privati e pubblici tra 2019 e 2024

(Adnkronos) – Nell’arco temporale 2019-2024, si legge nel XXIV Rapporto annuale Inps, i dipendenti privati (esclusi domestici e operai agricoli) e pubblici sono aumentati di 1,7 milioni di unità , passando da 19,1 milioni a 20,8 milioni. Lo spazio dell’occupazione femminile è aumentato, seppur molto lievemente, passando come incidenza dal 44,9% al 45,2% dei dipendenti totali. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: milioni - dipendenti - inps - privati

In Italia 3,66 milioni di dipendenti pubblici, 1/3 in pensione in 10 anni - Secondo i dati Istat aggiornati, sono circa 3,66 milioni i dipendenti pubblici che risultano impiegati in 104.

Burberry licenzia 1.700 dipendenti, rosso da 100 milioni di euro - Il grande marchio del lusso britannico Burberry ha pubblicato i dati definitivi dell’ultimo anno fiscale, terminato a marzo, che hanno confermato la grave crisi dell’azienda e di tutto il settore.

Gli aumenti in busta paga fino a 480 euro al mese per milioni di dipendenti, da giugno - Aumenti in arrivo per i lavoratori della Pubblica amministrazione. A partire dal mese di giugno, alcuni dipendenti pubblici riceveranno delle buste paga più "ricche", con incrementi fino a 480 euro mensili per alcuni ministeri.

Lavoro, Inps: +1,7 milioni di dipendenti privati e pubblici tra 2019 e 2024; Inps: a gennaio 2025 sono 17,99 milioni le pensioni vigenti; INPS: Osservatorio tutela della malattia – i dati sul primo semestre 2024.

Lavoro, Inps: "+1,7 milioni di dipendenti privati e pubblici tra 2019 e 2024" - 2024, si legge nel XXIV Rapporto annuale Inps, i dipendenti privati (esclusi domestici e operai agricoli) e pubblici sono aumentati di 1,7 milioni di unità, passando da 19,1 m ... Segnala adnkronos.com

Inps, numero di occupati al massimo storico di oltre 24 milioni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com