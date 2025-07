Cristiano Ronaldo ha scelto Jorge Jesus per l'Al Nassr | Senza il suo invito non sarei qui

Jorge Jesus è il nuovo allenatore dell'Al Nassr, un profilo scelto dallo stesso Cristiano Ronaldo come ha rivelato l'allenatore: "Non potevo rifiutare la sfida che mi ha lanciato Cristiano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo fallisce la qualificazione in Champions: Pioli contestato dai tifosi - L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Pioli non parteciperĂ alla Champions asiatica nella prossima stagione, un risultato negativo che ha scatenato la rabbia dei tifosi.

Cristiano Ronaldo, i 1000 gol sempre più vicini ma terzo anno consecutivo senza trofei - Cristiano Ronaldo concentratissimo sull’obiettivo dei 1000 gol, ma al costo delle vittorie di squadre: terza stagione senza titoli per CR7 Cristiano Ronaldo continua a segnare a raffica con l’Al-Nassr, ma dopo tre stagioni in Arabia Saudita non è riuscito a sollevare neanche un trofeo di rilievo.

