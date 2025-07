Biglietti Inter tutti gli aggiornamenti sull’imminente campagna abbonamenti nerazzurra | le ultime

Biglietti Inter, le novità comunicate dal Club circa la campagna abbonamenti nella prossima stagione: le ultime. I nerazzurri hanno ufficialmente presentato la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2025-26, con un’offerta rinnovata che punta a premiare la fedeltà dei tifosi e a rendere l’esperienza allo stadio ancora più accessibile e flessibile. San Siro, con il suo fascino unico e la carica emotiva che solo il pubblico nerazzurro sa trasmettere, si prepara ad accogliere nuovamente i suoi sostenitori. E lo fa con un progetto che guarda al futuro, ma con la stessa passione di sempre. La società ha pensato a una proposta abbonamenti speciali per i biglietti Inter, in grado di rispondere a diverse esigenze, introducendo tre formule: Base, Plus e la grande novità di quest’anno, Full. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biglietti Inter, tutti gli aggiornamenti sull’imminente campagna abbonamenti nerazzurra: le ultime

