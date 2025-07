Mercato in uscita c’è anche il Parma sulle tracce di Simeone Sportmediaset

Sono ore calde in casa Napoli anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Giovanni Simeone, ad esempio, vorrebbe partire per trovare maggiore continuitĂ e il club azzurro lo accontenterĂ qualora dovesse arrivare l’offerta giusta. Svariate le societĂ che hanno manifestato il loro interessamento per il “Cholito”. Oltre alle giĂ note Pisa e Siviglia, sembrerebbe essersi aggiunto anche il Parma. A riferirlo è Orazio Accomando, giornalista di Sportmediaset, il quale parla di “sondaggio esplorativo” dei ducali. Leggi anche: Lucca non è mai stato così vicino al Napoli: accordo da 35 milioni complessivi e visite mediche imminenti Futuro Simeone, spunta l’interessamento del Parma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mercato in uscita, c’è anche il Parma sulle tracce di Simeone (Sportmediaset)

Mercato Milan, emergenza difesa: Thiaw e Tomori in uscita, ecco i nomi di Moncada - La cronica emorragia di gol incassati dal Milan impone una decisa inversione di rotta nel prossimo mercato estivo: Thiaw e Tomori ai saluti?

Se Conte vuole andar via, potrà concordare l’uscita con De Laurentiis e Chiavelli. Mercato congelato (Corbo) - Se Conte vuole andar via, potrà concordare l’uscita con De Laurentiis e Chiavelli. Mercato congelato (Repubblica) Antonio Corbo su Repubblica Napoli fa il punto sulla condizione contrattuale e sul futuro di Conte al Napoli: Scrive Corbo: La vacanza alle Maldive consente a De Laurentiis di non essere ingombrante, le sue interferenze hanno provocato già qualche disastro.

Milan, mercato in fermento: due certezze, poi dubbi e una sicura uscita - In vista del prossimo mercato estivo, il Milan ripartirĂ certamente da Christian Pulisic e Tijjani Reijnders.

Mercato: Mihaila in uscita, ci prova la Cremonese - Valentin Mihaila è fuori dai progetti tecnici del Parma ed è ufficialmente sul mercato. Si legge su sportparma.com