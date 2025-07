Tragedia sfiorata ad Acerra | prima lo schiaffo in pieno viso alla ex poi punta e travolge con lo scooter lei e le sue amiche

Siamo alle solite: l’ex di turno – stavolta si tratta di un operaio incensurato di Acerra ventenne – non si arrende alla fine della relazione tra i due, durata 9 mesi e conclusasi ormai da 5 mesi di maltrattamenti, che la vittima non avrebbe mai denunciato, scegliendo comunque di lasciarlo per la sua ossessiva gelosia – e, senza pensarci su troppo, punta la ragazza che è in compagnia delle amiche e le investe tutte. Tragedia sfiorata ad Acerra: investe con lo scooter la ex e le sue amiche. Una storia che ha dell’incredibile, quella che arriva da Acerra (Napoli), che parte in una serata tra amiche come tante, ma che la furia e l’ossessione di un giovane hanno rischiato di trasformare in tragedia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tragedia sfiorata ad Acerra: prima lo schiaffo in pieno viso alla ex, poi punta e travolge con lo scooter lei e le sue amiche

Un amore tossico, l'ennesimo, che poteva, come accaduto tante altre volte, finire in tragedia. Solo un caso fortuito ha evitato il peggio ad Acerra, in provincia di Napoli, dove la storia sentimentale di una coppia di giovani è degenerata al punto di mettere in pericolo la vita di più persone.

