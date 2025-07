Nel Lazio primi 2 casi autoctoni di West Nile oggi cabina di regia in Regione

(Adnkronos) – Primi casi autoctotoni di West Nile nel Lazio, giĂ accertati dall'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, a quanto apprende l'Adnkronos Salute. I pazienti, due persone settantenni di Latina, stanno bene, ma sono seguiti all'ospedale Santa Maria Goretti. Questo pomeriggio alle 14 è prevista in Regione una cabina di regia – a cui parteciperanno anche . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

West Nile, due casi nel Lazio: i primi endemici. Sintomi e come avviene il contagio - Primi casi autoctotoni di West Nile nel Lazio, già accertati dall'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, a quanto apprende ... Riporta msn.com

