Meta punta all’AGI | il progetto Hyperion e la corsa di Zuckerberg alla super-intelligenza artificiale

Mark Zuckerberg ha ufficialmente rilanciato la sua sfida nell'intelligenza artificiale generativa. Dopo un avvio sottotono rispetto ai competitor, il fondatore di Meta ha annunciato un piano di investimenti da centinaia di miliardi di dollari per costruire una super-intelligenza artificiale (AGI) e l'infrastruttura tecnologica piĂą ambiziosa mai vista: data center multi-gigawatt grandi quanto Manhattan, con nomi ispirati alla mitologia greca. Il progetto Hyperion. Il cuore del piano è Hyperion, il data center che sorgerĂ in Louisiana e che, secondo Zuckerberg, sarĂ operativo entro il 2030, con una potenza di ben 5 gigawatt.

