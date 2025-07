Codegoni-Basciano la sentenza del giudice sulla figlia | cosa ha deciso

– Altro che soap opera: il processo tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si è trasformato in uno degli appuntamenti più seguiti dell’estate milanese. Il 15 luglio, davanti al Tribunale di Milano, si è deciso il destino della piccola Céline Blue, avuta dalla coppia più discussa degli ultimi mesi. Nel frattempo, lui è alle prese con accuse di stalking e minacce (arrestato e liberato dopo meno di due giorni). Leggi anche: Mara Venier, il futuro di “Domenica In” sempre più incerto: salta una figura chiave del cast Leggi anche: Gerry Scotti, l’attacco ad “Affari Tuoi” durante il debutto de “La Ruota della Fortuna” . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Codegoni-Basciano, la sentenza del giudice sulla figlia: cosa ha deciso

