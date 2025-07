Rosucci lancia l’Italia femminile | Possiamo fare qualcosa di importante ho questa sensazione in vista della Norvegia

. Le sue parole alla Gazzetta. Martina Rosucci, centrocampista della Nazionale femminile e della Juventus Women, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport  in vista dell’imminente sfida contro la Norvegia. Rosucci ha sottolineato l’importanza di affrontare avversarie di livello come la Norvegia, evidenziando come queste sfide aiutino a crescere e a migliorare come squadra. Ha inoltre espresso fiducia nei confronti del gruppo, sottolineando la determinazione e la voglia di fare bene di tutte le componenti della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rosucci lancia l’Italia femminile: «Possiamo fare qualcosa di importante, ho questa sensazione in vista della Norvegia»

