Giovane accoltellato in centro era intervenuto per difendere la sorella Il padre | Ci saranno conseguenze

Il grave accoltellamento avvenuto ieri sera in centro a Ravenna sarebbe nato da una lite con 'apprezzamenti' rivolti alla sorella della vittima. A rimanere ferito è stato un 17enne ravennate che, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, intervenuta rapidamente sul posto, sarebbe stato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

