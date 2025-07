Cassano | Ricci? Una cosa è il Torino un’altra il Milan

Antonio Cassano, durante una puntata di Viva El Futbol, ha parlato anche dell'arrivo di Samuele Ricci nel centrocampo del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cassano: “Ricci? Una cosa è il Torino, un’altra il Milan”

In questa notizia si parla di: cassano - ricci - milan - cosa

Cassano su Ricci: "Una cosa è giocare a Torino, un'altra cosa è il Milan" Vai su X

, C’è l’accordo per il ritorno di Marco Sportiello all’Atalanta. Il Milan, per il ruolo di vice Maignan, accoglierà il 35enne Pietro Terracciano dalla Fiorentina: per lui contratto di due anni. Come valutate questa operazi Vai su Facebook

Modric al Milan, Cassano consiglia Allegri; Cassano: Il Milan non è una barzelletta, è una roba seria. Chi rappresenta il Milan è incompetente e deve andare via; Milan, scontro Adani-Cassano-Ventola su Leao: Ma cosa ci avete visto?!.

Cassano: “Modric secondo me si troverà bene al Milan con Allegri” - Antonio Cassano è intervenuto ai microfoni di Viva el Futbol in cui ha parlato del nuovo giocatore rossonero Luka Modric ... Si legge su msn.com

Cassano contro tutti: "Via Furlani e Cardinale, il Milan non è una ... - I Furlani, i Cardinale, sono incompetenti, devono prendere ed andare fuori dai cogl***i, devono andare via, perché il Milan non è una barzelletta, il Milan è una cosa seria. Lo riporta tuttomercatoweb.com