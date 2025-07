Cosa ci fa un ananas sul trofeo di Wimbledon? La spiegazione

Elegante, ricco di dettagli e ambito da qualsiasi tennista del mondo. Anche solo toccare il trofeo di Wimbledon sarebbe un sogno per tanti appassionati. Alzarlo dopo averlo vinto, il punto d'arrivo per qualsiasi tennista. Lo ha fatto Jannik Sinner, primo italiano a guadagnarsi questo onore, dopo aver battuto in finale Carlos Alcaraz. Anche se si è dovuto "accontentare" di portare a casa una replica: l'originale rimane infatti all' All England Club da quasi 140 anni e al vincitore è permesso tenerlo per soltanto mezz'ora. Il tempo delle foto di rito all'interno delle stanze private del club tennistico.

PerchĂ© sul trofeo maschile di Wimbledon c’è un ananas: il significato nascosto è affascinante - In cima al Gentlemen's Singles Trophy, nome ufficiale del trofeo assegnato a Wimbledon, campeggia un ananas d'argento placcato d'oro: ha un significato storico di grande valore.

Come funzionano i festeggiamenti di Jannik Sinner: la procedura a Wimbledon con il trofeo - Vincere a Wimbledon rappresenta il sogno piĂą intimo per chiunque giochi a tennis: alzare al cielo il trofeo in uno dei templi piĂą iconici dello sport mondiale, mettere le mani sullo Slam per eccellenza, festeggiare sulla prestigiosa erba londinese sono gesta che non hanno eguali e che verranno ricordate per sempre da chi ha avuto la bravura di arrivare a toccare il cielo con un dito dal punto di vista sportivo.

Sinner: “Ho usato la sconfitta al Roland Garros, ecco il motivo per cui sono qui con il trofeo di Wimbledon” - “Usare la sconfitta e continuare a lavorare è uno dei motivi per cui sono qui con questo trofeo “. Esatto, usare la sconfitta al Roland Garros per vincere Wimbledon.

Sinner trionfa a Wimbledon: perché c'è un ananas sul trofeo. La storia - Wimbledon, il celebre trofeo maschile culla sua sommità sfoggia un simbolo decisamente inaspettato: un ananas. Scrive virgilio.it

