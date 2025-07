Eboli commerciante rapinato e ferito con un coltello | caccia al malvivente

Rapina questa mattina alle 5:30 in una tabaccheria del rione Molinello ad Eboli. Un uomo armato di coltello ha aggredito un commerciante, ferendolo alla mano e strappandogli una collana d'oro. Dopo la¬†colluttazione, il malvivente √® fuggito. I carabinieri del nucleo operativo, coordinati dal. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: eboli - commerciante - coltello - malvivente

