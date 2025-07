Operazione Estate Tranquilla 2025 | sequestri e sanzioni per gravi violazioni igienico-sanitarie in locali pubblici di Priverno Sonnino e Sperlonga

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nei giorni scorsi, i Carabinieri del NAS di Latina hanno effettuato una serie di controlli nei comuni di Priverno, Sonnino e Sperlonga, nell’ambito della campagna “Estate Tranquilla 2025”, disposta dal Comando per la Tutela della Salute di Roma. L’operazione, finalizzata a garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti durante la stagione estiva, ha portato alla scoperta di gravi non conformitĂ in alcune attivitĂ commerciali, con conseguenti sequestri e sanzioni amministrative. Abuso di stoccaggio e violazione delle norme HACCP a Priverno. Nel comune di Priverno, i Carabinieri hanno ispezionato un supermercato, dove sono state trovate circa 400 bottiglie di acqua minerale da 1,5 litri, provenienti da diverse marche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Operazione “Estate Tranquilla 2025”: sequestri e sanzioni per gravi violazioni igienico-sanitarie in locali pubblici di Priverno, Sonnino e Sperlonga

In questa notizia si parla di: sonnino - priverno - sperlonga - operazione

Maltempo, tromba d’aria sul lungomare di Latina; Operazione Estate Tranquilla 2025: sequestri e sanzioni per gravi violazioni igienico-sanitarie in locali pubblici di Priverno, Sonnino e Sperlonga; ACQUA DAL POZZO PRIVATO E ALIMENTI TENUTI MALE: SEQUESTRI E MULTE IN RISTORANTI E SUPERMERCATI TRA PRIVERNO, SONNINO E SPERLONGA.

Tornano i piromani, brucia da ieri pomeriggio la collina di Sonnino - Questa volta, dopo Maenza, Prossedi, Roccagorga e Priverno, anche Sonnino ha subito la stessa sorte nella notte. Si legge su ilmessaggero.it

Operazione Tiberio, deserto il consiglio di Sperlonga chiesto dalla ... - E' andato deserto il consiglio comunale di Sperlonga che doveva discutere della situazione che si è creata con l'operazione "Tiberio" e l'arresto del sindaco, Armando ... Secondo ilmessaggero.it