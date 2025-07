Terni iniziano i lavori di abbattimento dei pini in via Mozzoni | strada chiusa per otto ore al giorno dal 17 luglio

Iniziano i lavori di taglio dei pini in via Mozzoni a Terni, dopo la decisione di intervenire a parte di Palazzo Spada per sistemare il manto stradale. Un’ordinanza comunale ha ora disposto la chiusura della via dalle ore 6 di giovedì 17 luglio, con il divieto di circolazione per otto ore al. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

