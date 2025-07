Pensioni 2025 Bonus Giorgetti esentasse | chi può usufruirne e requisiti

In questi giorni in cui si continua a parlare di blocco dell’aumento dell’età pensionabile per il biennio 2027-2028 di cui ieri abbiamo pubblicato un approfondimento in cui spieghiamo le ragioni del perché questa decisione parrebbe poco praticabile nella realtà vedendo l’attuale contesto socio economico, ossia calo demografico ed invecchiamento della popolazione, dall’altro lato invece viene riconfermata una misura, il Bonus Giorgetti, per chi decide di proseguire sul luogo di lavoro sebbene abbia raggiunto i requisiti. La misura ricorda molto da vicino il Bonus Maroni, lo scopo é proprio quello di preservare la forza lavoro più anziana, ma anche con maggior esperienza, sia nel pubblico che nel privato. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

