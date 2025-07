Pronostici Brasileirao | marcatori e ammoniti

Pronostici Brasileirao: nella notte si gioca la giornata numero 14 del campionato brasiliano. I nostri nomi per marcatori e ammoniti Una notte da leoni. In Brasile si scende in campo per la giornata numero 14 del campionato e dopo il Mondiale per Club, la scorsa settimana, sono tornate in campo pure le big del massimo campionato. Quindi i pensieri di tutti sono per le partite in Patria. (Lapresse) – Ilveggente.it E nella notte ce ne stanno un paio che ci sembrano davvero indirizzate: il Palmeiras in casa non dovrebbe avere problemi contro il Mirassol, il Botafogo di Ancelotti sempre tra le mura amiche dovrebbe riuscire a conquistare i tre punti e di conseguenza il giovane tecnico italiano anche al seconda vittoria di fila in panchina, la sua prima esperienza da allenatore responsabile. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

