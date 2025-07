Partita dei dazi affondo di Giorgetti Tajani parla con Rubio

Quella sui dazi è una trattativa lunga ed estenuante secondo il Ministro dell’economia Giorgetti. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Partita dei dazi, affondo di Giorgetti. Tajani parla con Rubio

In questa notizia si parla di: dazi - giorgetti - partita - affondo

Dazi, Giorgetti: con Usa aperture, forse va cercato un “Big Deal” - Roma, 25 apr. (askanews) – Sui dazi commerciali “c’è apertura” alle discussioni sia da parte degli Stati Uniti, sia da parte dell’Italia e dell’Unione europea “ma forse è il caso, come qualcuno invoca, che si faccia un ‘big deal'”, cioè che in qualche modo si faccia un accordo in cui si considerino tutti gli aspetti in discussione, non semplicemente quello dei dazi”.

Giorgetti: c'è dialogo con Usa sui dazi - 18.35 Il ministro dell'Economia Giorgetti ha invocato un "big deal",un accordo largo con gli Usa sui dazi, ma anche su tassazione digitale e Difesa.

Non solo dazi, Giorgetti dagli Usa porta nuova linfa al Piano Mattei - A una settimana dalla visita lampo di Meloni a Washington, è toccato al ministro dell’Economia volare oltre l’Atlantico per incontrare il suo omonimo americano, Scott Bessent.

Borse travolte dai dazi di Trump: Wall Street affonda, Dj chiude a -3,98%, Nasdaq -5,97%. Giù dollaro e petrolio; Sì della Camera alla risoluzione di maggioranza. Meloni affonda Ventotene, è bagarre in Aula; Il giudice dissequestra la barca degli 007 ma non si sa a chi darla.

Dazi, Trump: «Progressi con l’Ue, credo saremo tutti contenti». Giorgetti: «Oltre il 10% tariffe insostenibili» - Il commissario Ue al Commercio Sefcovic chiama l’omologo americano Lutnik e sente il rappresentante Usa Greer, mentre i tecnici eur ... Lo riporta ilsole24ore.com

Il ministro Giorgetti dice che dazi sopra il 10% sono “insostenibili”: a che punto sono le trattative - Mentre continuano le trattative tra Unione europea e Stati Uniti sui dazi al 30% annunciati da Trump, il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che ... Da fanpage.it