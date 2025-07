Controlli interforze a Misterbianco violazioni alle norme stradali per quasi 14 mila euro

Un’azione di controllo straordinario interforze è stata coordinata dalla polizia di Stato nelle scorse ore, nel territorio di Misterbianco, a garanzia della sicurezza dei cittadini. L’intervento, eseguito su disposizioni del questore di Catania, ha visto impegnati diversi poliziotti della squadra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: interforze - misterbianco - controlli - violazioni

Controlli interforze a Misterbianco, violazioni alle norme stradali per quasi 14 mila euro; Pubblicizzavano le loro attivitĂ sui social, sanzionate due estetiste abusive; Controlli in una discoteca, lavoratori in nero e alimenti nocivi: sanzioni per il titolare.

Mancato rispetto del codice della strada, sanzioni per oltre 13mila euro - Un’azione di controllo straordinario interforze è stata coordinata dalla Polizia di Stato, nelle scorse ore, nel territorio di Misterbianco, finalizzata a prevenire fenomeni di illegalità diffusa, a ... Come scrive catanianews.it

Controlli interforze di polizia e Arma - la Nazione - Controlli interforze di polizia e Arma Un’auto finita sotto sequestro perché risultava priva di assicurazione, 200 persone identificate, e quattro multe fatte per altrettante violazioni al ... Segnala lanazione.it