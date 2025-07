My little pony diventa un film live action emozionante

my little pony si trasforma in un film live-action: prossima produzione targata amazon MGM. Il franchise di My Little Pony, uno dei piĂą amati nel panorama dell’animazione, si prepara a una nuova fase con l’arrivo di un film in versione live-action. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il marchio, che si appresta a debuttare sul grande schermo in una veste completamente diversa rispetto al passato. La collaborazione tra Amazon MGM Studios e Hasbro Entertainment ha dato origine a questo progetto innovativo, destinato a portare la celebre saga in una dimensione cinematografica non animata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - My little pony diventa un film live action emozionante

